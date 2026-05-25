Матч «Спартака» и «Краснодара» вошел в топ-3 самых посещаемых финалов сезона в Европе

Матч Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.) вошёл в топ-3 самых посещаемых финалов Европы нынешнего сезона, сообщает телеграм-канал РФС. Игру посетили 72 978 зрителей. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Больше зрителей в нынешнем сезоне собралось лишь на решающих матчах кубков Англии и Германии: на играх «Челси» – «Манчестер Сити» (83 337) и «Бавария» – «Штутгарт» (74 064).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).