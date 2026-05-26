В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном переходе Дзюбы

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал слухи о потенциальном переходе 37-летнего нападающего Артёма Дзюбы в красно-белые. На вопрос, хотел бы он видеть игрока в составе клуба, Кахигао ответил:

«Он огромный профессионал. Проделал большую работу в «Спартаке» в своё время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем», - приводит слова Кахигао "СЭ".

23 мая стало известно о завершении выступлений Дзюбы в «Акроне». Нападающий обрёл статус свободного агента. С 248 голами он остаётся лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В прошедшем сезоне РПЛ за «Акрон» Дзюба забил 8 мячей и отдал 5 ассистов в 26 матчах. 22 августа ему исполнится 38 лет.