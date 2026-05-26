Экс-тренер "Рубина" заявил о падении уровня РПЛ

Курбан Бердыев, бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова», заявил, что не смотрит чемпионат России по футболу.

«Российский чемпионат не смотрю. Вообще. Уровень упал», — сказал он в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

По результатам последнего сезона РПЛ «Зенит» завершил турнир с 68 очками и в очередной раз стал чемпионом России. На втором месте финишировал «Краснодар» со 66 очками. Третье место занял «Локомотив» с 53 очками. В пятёрку лучших также вошли «Спартак» (52 очка) и ЦСКА (51 очко). Для «Зенита» это стало 11-й чемпионской победой в истории клуба.