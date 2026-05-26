Фабрегас подтвердил, что останется в «Комо»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Комо» Сеск Фабрегас заявил, что не намерен покидать команду.

В сезоне‑2025/26 «Комо» занял четвертое место в итальянской Серии А и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

— У нас была долгая встреча с президентом и директором клуба. Мы утвердили концепцию для следующего сезона. Я очень рад, что нахожусь здесь. Я многому учусь. Мы формируем менталитет. Мы должны быть готовы к евросезону. Если вы приедете на «Бернабеу» или «Камп Ноу» неподготовленными, то пропустите шесть голов. Мы должны быть внимательны, повышать уровень игры и хорошо готовиться, — цитирует Фабрегаса Sky Sport.

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Фабрегас начал тренерскую карьеру в молодежной системе «Комо» в 2023‑м, а с 2024 года возглавляет основную команду. В 2025 году Фабрегасом интересовался миланский «Интер», однако руководство «Комо» не отпустило испанского специалиста.