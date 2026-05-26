Экс-тренер "Рубина" впервые рассказал, почему не возглавил "Спартак"

Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев впервые рассказал, почему не возглавил "Спартак".

"Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз вот об этом... Здесь причина — это я сам. Со стороны "Спартака" все было на высшем уровне. Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили... Обо всем договорились. И потом появляется предложение — какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом... Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор", - сказал Бердыев.

Напомним, в 2016 году Курбан Бердыев должен был занять пост главного тренера красно-белых, однако в последний момент сделка сорвалась.

За свою тренерскую карьеру Бердыев возглавлял казанский "Рубин", "Ростов", казахстанский "Кайрат", махачкалинское "Динамо", "Сочи" и ряд других клубов. С 2024 года он работает в азербайджанском "Туране".

РФС дважды признавал Бердыева лучшим тренером России. В его коллекции более 7 различных клубных трофеев.