Вратарь сборной Германии Нюбель покинул «Штутгарт»

Футбольный клуб «Штутгарт» объявил об уходе из команды голкипера Александра Нюбеля.

29‑летний вратарь сборной Германии три года выступал за «Штутгарт» на правах аренды. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2030 года.

В прошедшем сезоне Нюбель провел за «Штутгарт» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 70 голов. Он включен в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.

Сборная Германии на чемпионате мира‑2026 сыграет в группе Е. Команда Юлиана Нагельсманна на групповом этапе встретится с сборными Кюрасао (14 июня), Кот‑д’Ивуара (20 июня) и Эквадора (25 июня).