Воспитанник «Зенита»: Дуран – самый переоцененный игрок

Защитник «Родины» и воспитанник «Зенита» Артем Мещанинов высказался о переходе Джона Дурана в петербургский клуб.

«Мне было интересно посмотреть на Дурана в «Зените». Помню период, когда я часто смотрел матчи «Астон Виллы», был немного в шоке от его игры. Я до сих пор в шоке, но уже в другом (смеется). Дуран – самый переоцененный игрок, которого я видел. Когда он переходил в «Зенит», ожидания были совсем другие. А итог мы видим», – заявил Мещанинов.

9 февраля «Зенит» объявил об аренде Дурана до конца сезона с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа футболиста для петербургского клуба составит 35 млн евро.

Права на Дурана принадлежат «Аль-Насру», купившему форварда у «Астон Виллы» в январе 2025 года, сумма трансфера оценивалась в 77 млн евро. Действующий контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Дуран в прошедшем сезоне чемпионата России принял участие в 6 матчах, в которых отметился одним голом с пенальти, а также получил одну желтую карточку. 14 мая было объявлено, что форвард покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам.