Матчи ЧМ-2026 потеряют в зрелищности из-за загрязнения воздуха

Матчи чемпионата мира по футболу 2026 года будут менее зрелищными из-за высоких температур в сочетании с влажностью и загрязнением воздуха. Такое мнение высказал исследователь французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM) Пакито Бернар, комментарий которого приводит AFP.

"Игра, вероятно, станет намного менее интенсивной и зрелищной. Защитники, полузащитники, нападающие - все позиции затронуты с точки зрения пройденного расстояния за матч, - сказал Бернар. - И дело не только в выносливости и соотношении между бегом на длинные дистанции и быстрым бегом, но и в качестве воздуха, снижении способности выполнять технические приемы и обрабатывать информацию об окружающей обстановке".

"Будет сочетание рисков: сильная жара, загрязнение воздуха, влажность и даже, для некоторых стадионов, риск лесных пожаров. В Соединенных Штатах шлейфы дыма могут распространяться на десятки, даже сотни километров. Также следует учитывать высоту над уровнем моря для таких стадионов, как в Мехико и Гвадалахаре. Это станет особой проблемой для команд, у которых не будет времени на акклиматизацию. Например, будет сложно физически передвигаться из Майами, расположенного на уровне моря, в Мехико, находящийся на высоте более 2 тыс. метров", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые будут участвовать 48 команд.