Тренер Шалимов раскритиковал игру Кордобы в Суперфинале

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего "Краснодара" Джона Кордобы против "Спартака" в Суперфинале Кубка России.

"У "Краснодара", судя по всему, как и у "Спартака" Барко, подводили к матчу Кордобу. Колумбиец не был похож сам на себя, его просто съели", - сказал Шалимов "РБ Спорт".

В Суперфинале Кубка России московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти со счетом 1:1 (4:3 - пен.). Авторами забитых мячей в основное время матча стали Пабло Солари и Дуглас Аугусто. Свои попытки в серии послематчевых пенальти не реализовали Хуан Боселли и Кевин Ленини, футболисты красно-белых реализовали все свои попытки.