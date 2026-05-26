Мостовой предсказал будущее Дзюбы

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба может стать тренером после завершения игровой карьеры, если будет иметь нужные связи. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой.

Дзюба покинул тольяттинский "Акрон" после окончания сезона. Футболист сообщил журналистам, что намерен продолжить карьеру.

"[Станет тренером], если захочет и будут агенты, дружба и связи, - сказал Мостовой. - Понимаете, что происходит: у нас многие тренеры даже в футбол не играли, и они у нас футболом руководят. Смешно же, ну вот так бывает. Ты можешь 20-30 лет играть в футбол, а потом тебя никто не будет звать, потому что у тебя нет друзей или каких-то [связей] сверху".

Мостовой оценил перспективы Дзюбы в работе наставником, отметив, что успех зависит от многих факторов.

"Не знаю, сможет ли Дзюба выиграть трофей с топ-клубом в качестве тренера, должно все сложиться. Кто полгода назад знал Хуана Карседо? Никто. А сейчас его уже на руках носят, потому что он выиграл кубок со "Спартаком", - сказал Мостовой.

Дзюбе 37 лет. Он также является лучшим бомбардиром сборной России (31 гол) и Российской премьер-лиги (177). Помимо "Акрона" футболист выступал за московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал", турецкий "Адана Демирспор", столичный "Локомотив" и петербургский "Зенит", с которым четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды - кубок страны.