Капитан «Локомотива» ответил, приятно ли быть выше «Спартака»

Капитан и вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о бронзе клуба в сезоне – 2025/2026 чемпионата России.

«К сожалению, мы свою игру проиграли, поэтому всё зависело не от нас. Но спасибо Махачкале, что сыграли вничью. Приятно быть выше «Спартака»? Не сказал бы, что это для нас принципиально. Самое главное — удалось удержать третье место. А кто оказался выше или ниже в таблице — уже не так важно, — цитирует Митрюшкина «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 53 очка и стал бронзовым призёром чемпионата России. «Спартак» занял четвёртое место и уступил «Локо» один балл (52).

В 30-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) махачкалинское «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью (0:0). ЦСКА обыграл «железнодорожников» со счётом 3:1. В случае победы «красно-белых» над «Динамо» «Спартак» занял бы третье место в таблице РПЛ.