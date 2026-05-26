Халк поздравил "Зенит" с днем рождения

Экс-игрок "Зенита" Халк поздравил петербургский клуб с днем рождения.

По словам Халка, он был счастлив играть в большом клубе.

- Семья, "Зенит", я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101 год, много историй, много побед. У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, "Зенит"! - приводит слова Халка Sport24.

Вчера, 25 мая, петербургский "Зенит" отпраздновал 101 год со дня основания футбольного клуба.

Халк выступал за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год, всего он провел за петербуржцев во всех турнирах 148 матчей и записал на свой счет 77 забитых мячей и 59 результативных передач. В составе "Зенита" бразилец становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.