«Рубин» опубликовал пост на фоне ситуации с разбитым кубком России

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале опубликовал пост на фоне ситуации с разбитым кубком России после матча Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Рубин» опубликовал фото выигранных в своей истории трофеев с подписью:

«Сегодня ночью приснился страшный сон. Проверили свои трофеи — все целые».

© ФК "Рубин"

Кубок разбился в руках вингера «Спартака» Пабло Солари. Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).