Кандидат в президенты «Реала» высказался о деле Негрейры

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что проект Суперлиги помешал наказать «Барселону» по делу Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

– Что вы можете сказать о деле Негрейры?

– На Генеральной ассамблее в 2024 году прозвучало заявление, что нам нужна сильная «Барса» – тогда о деле Негрейры было уже известно.

Была определенная заинтересованность в том, чтобы дело Негрейры ни к чему не привело, но как только «Барса» вышла из Суперлиги, оно стало предметом интереса.

Вероятно, причина, по которой «Барселона» не понесла абсолютно никакой ответственности по делу Негрейры, заключается в том, что мы с самого начала не приняли надлежащих мер для решения этой проблемы. Если бы мы это сделали, результат был бы другим, – сказал Рикельме.