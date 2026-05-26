КДК РФС отстранил арбитра на 10 лет за организацию договорного матча

КДК РФС забанил арбитра Чичиляна на 10 лет за организацию договорного матча. Судья работает в Медиалиге и, вероятно, будет отстранен и там
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Чичиляна от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет за организацию договорного матча между «Зенит‑М» – «Рубин‑М» в ноябре 2020 года, а также попытку организовать договорной матч между «Строгино» и «Калугой» в 1/128 финала Кубка России в августе 2022‑го. Результат встречи между молодежными командами «Зенита» и «Рубина» был аннулирован.
После этого президент Медиалиги Николай Осипов сделал заявление.
«Исходя из того, что в инфополе сейчас есть, очевидно, что следующий тур Ваге не работает. Дальше решение за Юрой Апонасенко, который работает в лиге с судьями. Мне кажется, что если эта история доказана, мы будем вынуждены проситься с Ваге в плане его работы в лиге. Такого рода обвинения не красят ни лиги, ни арбитров», – сказал Осипов.
В матче Медиалиги «БроукБойз» – Lit Energy (3:2) Чичилян удалил президента «Броуков» Райзена. Руководитель клуба назвал рефери комиком, но судье послышалось, что Райзен высказался о его сексуальной ориентации.
