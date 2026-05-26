Получивший травму футболист "Баварии" сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Джесси Марш.
При этом тренер не уверен, что Дэвис успеет полностью восстановиться к первой игре против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится 12 июня в Торонто. Футболист получил травму подколенного сухожилия в полуфинале Лиги чемпионов против французского ПСЖ.
Дэвис является главной звездой канадской сборной. В 2020 году уроженец Ганы, проживающий с пятилетнего возраста в Канаде, стал первым канадцем, который вместе с европейской командой выиграл Лигу чемпионов.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Канады сыграет в группе В с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.