Получивший травму футболист "Баварии" сыграет за сборную Канады на ЧМ-2026

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Джесси Марш.

"Я думаю, что Альфонсо сыграет на чемпионате мира", - цитирует Марша телеканал TSN.

При этом тренер не уверен, что Дэвис успеет полностью восстановиться к первой игре против сборной Боснии и Герцеговины, которая состоится 12 июня в Торонто. Футболист получил травму подколенного сухожилия в полуфинале Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Дэвис является главной звездой канадской сборной. В 2020 году уроженец Ганы, проживающий с пятилетнего возраста в Канаде, стал первым канадцем, который вместе с европейской командой выиграл Лигу чемпионов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Канады сыграет в группе В с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии.