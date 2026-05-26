Нападающий Агаларов рассказал о своем будущем в махачкалинском «Динамо» Мх

Нападающий «Динамо» Гамид Агаларов рассказал «Матч ТВ», что в случае возникновения интереса к его кандидатуре, клубам стоит обращаться к руководству махачкалинской команды.

«Динамо» в стыковых матчах за право играть в РПЛ победило «Урал» (1:0, 2:0). Агаларов в команде с лета 2024 года.

— Вы остаетесь в «Динамо» или есть желание что‑то поменять?

— У меня еще год контракта. Если у кого‑то есть интерес, пусть обращаются в клуб, тогда уже будем обсуждать.

— В 2022 году вы стали лучшим бомбардиром РПЛ. Когда от вас снова ждать 20 мячей за сезон?

— Было 19 в чемпионате и один — в стыках (улыбается). Не знаю, я прикладываю максимум усилий для этого. Где‑то Всевышний дает, где‑то — нет. За себя могу сказать, что буду стараться забивать в каждой игре, а во что все это выльется, посмотрим в конце сезона, — сказал Агаларов «Матч ТВ».