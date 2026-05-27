Футбольный агент рассказал, кто может возглавить "Пари НН"

Агент Теймураз Лепсая поделился информацией о возможном новом тренере "Пари НН".

"У меня есть полуинсайд по Нижнему Новгороду. Заходит туда одна сильная агентская группа. Алексей Репик и Павел Андреев? Да, я слышал так. И может Осинькин зайти туда соответственно", - сказал Лепсая в выпуске "Коммент.Шоу".

В последнем туре нижегородцы сыграли вничью с "Рубином" - 2:2, однако этого оказалось недостаточно для сохранения места в РПЛ. Команда завершила сезон на 15-й строчке и вылетела из элитного дивизиона. На данный момент "Пари НН" возглавляет Вадим Гаранин.