Экс-тренер ЦСКА нашел новый клуб

По информации Marca, швейцарский специалист достиг предварительного соглашения с испанским клубом.

Челестини возглавит команду, если Пепе Бордалас откажется продлевать контракт, истекающий в июне. Ожидается, что нынешний главный тренер «Хетафе», ранее отказавшийся продлевать соглашение, проведет встречу с руководством на этой неделе,чтобы принять окончательное решение. Несколько клубов, включая «Севилью» и «Эспаньол» в Ла Лиге, а также зарубежные команды, проявили интерес к приглашению Бордаласа.

Челестини в начале мая покинул пост главного тренера ЦСКА, с которым выиграл OLIMPBET Суперкубок России. Швейцарец выступал за «Хетафе» в качестве игрока с 2005 по 2010 год.