Глава «Газпрома» встретился с Семаком и Зыряновым

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Константином Зыряновым и главным тренером «сине‑бело‑голубых» Сергеем Семаком, сообщает пресс‑служба «Газпрома».

Миллер поздравил Зырянова и Семака с победой «Зенита» в чемпионате России по футболу.

В ходе встречи обсуждались итоги завершившегося сезона, а также планы и задачи в чемпионате и Кубке России на следующий сезон.

Петербургский «Зенит» установил рекорд по количеству побед в чемпионатах России по футболу. Команда Сергея Семака обыграла «Ростов» (1:0) в 30‑м туре МИР РПЛ и 11‑й раз в истории завоевала золото чемпионата России.

«Сине‑бело‑голубые» по этому показателю превзошли московский «Спартак», в активе которого 10 чемпионств.