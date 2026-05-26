Ибрагимов охарактеризовал себя для болельщиков

Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»
18-летний игрок системы «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов представил себя для болельщиков после вызова в сборную России на BetBoom товарищеские игры со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
«Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол, он для меня на первом месте всегда. Игрок командный, капитан у себя в команде. Люблю забивать голы, защищаться, атаковать – люблю делать все! Бежать вперед, отрабатывать, забивать. Много энергии у меня», – заявил полузащитник.
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»
Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Это возможно благодаря новым моторам. Не понимаю, почему их хотят изменить»
Губерниев об «Олимпиаде на стероидах»: «Это никакая не допинговая олимпиада, а допинговая херня. Чистый спорт победил эту херню»
Ибрагимов из «МЮ» о себе: «Футболист с большим сердцем. Люблю забивать, защищаться – делать все, много энергии у меня»
Джордж Расселл о борьбе с Антонелли: «Это возможно благодаря новым моторам. Не понимаю, почему их хотят изменить»