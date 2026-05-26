В «Ахмате» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в грозненский клуб.

«Заинтересованы ли? Нет. Артёму удачи в продолжении карьеры», — передаёт слова Газзаева «Матч ТВ».

«Акрон» победил «Ротор» в переходных матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне (2:1 по сумме). После этого Артём Дзюба объявил, что покинет тольяттинский клуб. В сезоне-2025/2026 игрок забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах.

В своей профессиональной карьере футболиста 37-летний нападающий выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон».

Ранее стало известно, что Дзюба планирует продолжать карьеру в следующем сезоне.