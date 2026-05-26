Губерниев оценил идею возвращения Дзюбы в «Спартак»

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об идее возвращения нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак».

«С точки зрения пиара — этот переход будет мощнейшим. Если придёт и будет играть, то это будет отлично. Получится блестящее завершение карьеры в «Спартаке». А если окажется в другой команде — тоже хорошо», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

23 мая Артём Дзюба покинул тольяттинский «Акрон», за который выступал два сезона.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Дзюба выступал за «красно-белых» в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с 2006 по 2015 год, в этот период он был в аренде в клубах «Томь» и «Ростов».