Смолов объяснил, из-за чего не попал в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной России Фёдор Смолов высказался о чилийском футболисте Алексисе Санчесе. Он считает, что из-за Санчеса лишился возможности перейти в «Манчестер Юнайтед».

По словам, Фёдора Смолова Алексис Санчес договорился о переходе в «Манчестер Сити», но затем перешёл в «Манчестер Юнайтед». В этой связи манкунианцы не стали подписывать контракт с российским нападающим.

«Он и себе заруинил, и мне заруинил. Он договорился с «Сити», а потом взял зимой перешёл в «Юнайтед». И меня из-за этого не взяли! У меня был реальный готовый контракт с «МЮ». Тогда Златан уже в возрасте был, Лукаку нифига не забивал. Тренером был Моуринью, и он такой, типа: «Я знаю качества Смолова. Да, он будет выходить на замену, но он создаст конкуренцию. Может, Лукаку соберётся». Как можно не перейти в «Ман Юнайтед»? Я из Саратова. Ты не имеешь права не перейти туда, если предлагают. Даже десятым нападающим», — сказал Смолов в интервью Okko Спорт.

Напомним, Фёдор Смолов выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив». За границей он играл в «Фейеноорде» и «Сельте». Смолов становился чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны. Также он входил в состав сборной России на чемпионате мира 2018 года, когда национальная команда сумела дойти до 1/4 финала.