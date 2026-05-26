Стало известно, сколько «Зенит» предложил за Аугусто из «Трабзонспора»

«Зенит» направил официальное предложение «Трабзонспору» о приобретении нападающего Фелипе Аугусто на сумму €18 млн. Об этом сообщил журналист Решат Кан Озбудак в социальной сети X.

22-летний форвард выступает за турецкий клуб с лета 2025 года. За этот период он провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Контракт Аугусто с «Трабзонспором» действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в €15 млн.

По информации журналиста Сердара, специализирующегося на новостях турецкого клуба, Аугусто уже достиг соглашения с «Зенитом». «Трабзонспор» требует от €20 млн до €25 млн за своего нападающего.