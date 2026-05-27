«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ньюкасла»

Энтони Гордон может перейти в «Барселону».

Каталонский клуб заинтересован в подписании вингера «Ньюкасла», сообщает Mundo Deportivo. Недавний визит спортивного директора «блауграны» Деку и его помощников Бояна Кркича и Жоао Амарала был связан с этим. В «Барсе» надеются быстро оформить сделку.

Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют «Бавария» и «Ливерпуль», который активизировал работу над возможным трансфером в последние дни. Однако сам Гордон предпочитает присоединиться к «Барселоне».

Утверждается, что несколько недель назад «Ньюкасл» оценивал игрока в 85-90 миллионов евро – каталонцы не хотят платить такую сумму. При этом зарплата Энтони вписывается в их бюджет.

В минувшем сезоне АПЛ Гордон провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.