«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ньюкасла»

«Барселоне» интересен Гордон. Вингер «Ньюкасла» хотел бы перейти в «блауграну», а не в «Баварию» или «Ливерпуль» (Mundo Deportivo)
Энтони Гордон может перейти в «Барселону».
Каталонский клуб заинтересован в подписании вингера «Ньюкасла», сообщает Mundo Deportivo. Недавний визит спортивного директора «блауграны» Деку и его помощников Бояна Кркича и Жоао Амарала был связан с этим. В «Барсе» надеются быстро оформить сделку.
Интерес к 25-летнему футболисту также проявляют «Бавария» и «Ливерпуль», который активизировал работу над возможным трансфером в последние дни. Однако сам Гордон предпочитает присоединиться к «Барселоне».
Утверждается, что несколько недель назад «Ньюкасл» оценивал игрока в 85-90 миллионов евро – каталонцы не хотят платить такую сумму. При этом зарплата Энтони вписывается в их бюджет.
В минувшем сезоне АПЛ Гордон провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
«Барселоне» интересен Гордон. Вингер «Ньюкасла» хотел бы перейти в «блауграну», а не в «Баварию» или «Ливерпуль» (Mundo Deportivo)
Винисиус о критике: «Когда я перешел в «Реал», все говорили, что я не буду играть, что ни разу не забью. Я это преодолел – сейчас президент и болельщики обожают меня»
Ротенберг о «Красной Машине»: «Меня привлекли к разработке программы, когда мы не выиграли ОИ в Сочи. Сейчас у наших детей в спортшколах больше льда, чем у североамериканских»
«Барселоне» интересен Гордон. Вингер «Ньюкасла» хотел бы перейти в «блауграну», а не в «Баварию» или «Ливерпуль» (Mundo Deportivo)
Винисиус о критике: «Когда я перешел в «Реал», все говорили, что я не буду играть, что ни разу не забью. Я это преодолел – сейчас президент и болельщики обожают меня»
Ротенберг о «Красной Машине»: «Меня привлекли к разработке программы, когда мы не выиграли ОИ в Сочи. Сейчас у наших детей в спортшколах больше льда, чем у североамериканских»