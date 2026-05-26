Опубликована заявка сборной Марокко на чемпионат мира — 2026

Королевская марокканская футбольная федерация на официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт ближайшим летом в США, Канаде и Мексике.

Вратари: Мунир Эль-Каджуи («Ренессанс де Беркан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль» Эр-Рияд), Ахмед Реда Тагнаути («Хассания»).

Защитники: Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ), Юссеф Беламмари («Аль-Ахли»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Закария Эль-Уахди («Генк»), Шади Риад («Кристал Пэлас»), Найеф Агер («Олимпик» Марсель), Редуан Халал («Мехелен»), Исса Диоп («Фулхэм»).

Полузащитники: Самир Эль-Мурабет («Страсбург»), Айюб Буадди («Лилль»), Нейл Эль-Айнауи («Рома»), Софьян Амрабат («Бетис»), Аззедин Унаи («Жирона»), Билал Эль-Ханнус («Штутгарт»), Исмаэль Сайбари (ПСВ).

Нападающие: Абдессамад Эззалзули («Бетис»), Шемсдин Тальби («Сандерленд»), Суфьян Рахими («Аль-Айн»), Айюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Браим Диас («Реал» Мадрид), Жессим Яссин («Страсбург»), Аюб Амаймуни-Эчгуяб («Айнтрахт» Франкфурт).

На чемпионате мира — 2026 сборная Марокко сыграет в группе C с командами Бразилии, Гаити и Шотландии.