Овечкин назвал фаворитов чемпионата мира по футболу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил, кого считает главными претендентами на выигрыш грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

– Твоё мнение, кто станет чемпионом мира по футболу? –У меня две команды — Бразилия и Испания. Кстати, очень хорошая Франция. Но я буду болеть за Неймара, потому что [видел] то видео, когда его взяли [на ЧМ-2026] последним, предпоследним, это просто до слёз, — сказал Овечкин в видео на YouTube-канале FONBET.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале минувшего розыгрыша мирового первенства победила Францию.