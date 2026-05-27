Вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр: хочу сделать решающий вклад в финале

Вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр высказался о своей результативности в Лиге конференций и желании внести решающий вклад в победу в турнире.

«Что я думаю о своей результативности в Лиге конференций? Это именно то, чего ждут от меня тренер и партнёры по команде. Но мы работаем вместе. Без помощи партнёров я бы не забил так много, да и вообще вряд ли бы отличился. Индивидуально мы хороши, но как команда — мы великая сила. Именно поэтому я всегда говорю «мы». Я очень рад помогать своей команде голами и горжусь тем, что на данный момент являюсь лучшим бомбардиром турнира. Надеюсь, эта серия продолжится и в финале. Я очень хочу помочь парням победить — будь то гол или результативная передача. Я хочу сделать решающий вклад в финале, и я бы хотел забить ещё два-три мяча в этом турнире», — приводит слова Сарра официальный сайт УЕФА.

Сарр с девятью голами является лучшим бомбардиром Лиги конференций.