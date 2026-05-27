Колумбийский полузащитник может вернуться в РПЛ

Колумбийский хавбек может вернуться в РПЛ.

Как сообщает RTI Esporte, "Краснодар" заинтересован в услугах бывшего полузащитника московских ЦСКА и "Динамо" Хорхе Карраскаля.

По данным источника, "Фламенго" заинтересован в продаже 28-летний колумбийца в летнее трансферное окно. Отмечается, что в Бразилии считают, что игрок может повысить свою стоимость на ЧМ-2026, несмотря на сложный период в клубе. Также в числе претендентов на футболиста называются "Марсель" и "Шахтер".

Карраскаль перешел в "Фламенго" прошлым летом и подписал контракт до июня 2029 года. Он провел за команду 31 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает атакующего хавбека в 13 миллионов евро.