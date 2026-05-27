«Бешикташ» хочет вернуть игрока «Спартака»

Турецкий «Бешикташ» намерен выкупить контракт полузащитника «Спартака» Жедсона. Об этом сообщает издание Fanatik.

По данным источника, руководство «чёрных орлов» уже провело неофициальные переговоры с представителями Жедсона и с ним самим. Сообщается, что футболист положительно смотрит на перспективу возвращения в Турцию. Он уже выступал за «Бешикташ» на протяжении трёх сезонов, и именно оттуда летом 2025 года перешёл в состав «красно-белых».

Ранее стало известно, что турецкая команда предлагала «Спартаку» вариант с арендой 27-летнего португальца. Его нынешний контракт с москвичами истекает 30 июня 2029 года. Рыночная стоимость Жедсона, по данным Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.