Боярский о том, что «Зенит» обошел «Спартак» по чемпионствам в России: «Наша легендарная команда, наш талисман, мы им очень гордимся»
Михаил Боярский высказался о том, что «Зенит» обошел «Спартак» по чемпионским титулам в России (11 против 10).
— «Зенит» обошел «Спартак» по количеству чемпионств в России. Вас это радует?
— Конечно, радует, о чем же разговор. «Зенит» — наша легендарная команда, наш талисман, мы им очень гордимся.
— Удастся ли команде повторить победную серию?
— Удастся. Думаю, будут изменения в составе, но я верю, что «Зенит» продолжит свой чемпионский забег, — сказал народный артист РСФСР, болельщик «Зенита».
