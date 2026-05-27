Перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка болельщиков

Болельщики английского «Кристал Пэлас» и испанского «Райо Вальекано» устроили массовую драку накануне финального матча Лиги конференций в Лейпциге. Об этом пишет сообщает Daily Mail.

Потасовка началась вечером возле одного из ирландских пабов. Очевидцы рассказали, что фанаты применяли подручные предметы: бутылки и уличные стулья.

Финальный матч Лиги конференций УЕФА между «Кристал Пэлас» и «Райо Вальекано» состоится 27 мая на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

