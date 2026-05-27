Выяснилось, кем «Ливерпуль» заменит Салаха

«Ливерпуль», сделал предварительный запрос на приобретение гамбийского нападающего «Брайтоне» Янкуба Минте в преддверии предстоящего летнего трансферного окна. Как сообщает издание Africa Foot, мерсисайдцы рассматривают возможность усиления атаки игроком сборной Гамбии после официального ухода нападающего Мохамеда Салаха.

Сообщается, что 21-летний вингер давно находится в поле зрения «Ливерпуля». Интерес к нему усилился после ещё одного успешного сезона в «Брайтоне». Ещё одним фактором, усиливающим интерес «Ливерпуля», являются сложившиеся отношения Минте с главным тренером Арне Слотом, который, восхищается стилем игры вингера и его потенциалом, ещё со времён их совместной работы в «Фейеноорде».

Переговоры находятся на ранней стадии, и официального предложения ещё не было. Контракт Минте с «Брайтоном» действует до июня 2029 года, что ставит клуб в сильную переговорную позицию. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость гамбийского игрока оценивается примерно в € 40 млн.