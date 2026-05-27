«Зенит» сыграет с действующим чемпионом Узбекистана

Футбольные клубы «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Нефтчи» из Ферганы запланировали провести товарищескую встречу. Об этом стало известно благодаря публикации на официальном сайте узбекского коллектива.

Поединок между этими соперниками состоится 8 июля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Нефтчи», завоевавший титул чемпиона Узбекистана в 2025 году, в текущем сезоне занимает лидирующую позицию в турнирной таблице после 11 туров с 28 очками. На второй строчке идёт «Пахтакор», у которого 26 баллов, а замыкает топ-3 «Бухара» (20 очков).

«Нефтчи» в своей истории 6 раз побеждал в национальном чемпионате и дважды выигрывал Кубок страны.