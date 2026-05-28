Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче в Каире

Завершился товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча проходила на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире. В качестве главного арбитра встречи выступил Хелу Бен Брам. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 65-й минуте гол забил нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Египетская национальная команда занимает 29-е место в этом списке.

В пятницу, 5 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с Буркина-Фасо. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Во вторник, 9 июня, сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.