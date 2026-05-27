В «Родине» оценили возможность перехода Дзюбы в команду

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин опроверг слухи о возможном трансфере в команду нападающего Артема Дзюбы, который на днях объявил об уходе из «Акрона». Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы не ищем центрального нападающего. У нас есть футболисты, которые нас устраивают», — сказал Зинин.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.