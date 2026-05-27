Полузащитник «Акрона» Пестряков пропустит сбор молодежной сборной России

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков пропустит сбор молодежной сборной России из‑за повреждения, сообщает пресс‑служба национальной команды.

Пестряков получил травму в расположении клуба. Вместо 19‑летнего хавбека на сбор в Турции вызван полузащитник екатеринбургского «Урала» Никита Морозов.

Пестряков в сезоне‑2025/26 провел 32 матча за «Акрон», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Команда Ивана Шабарова проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Ирака (игроки до 23 лет). Встречи состоятся 5 и 9 июня в Анталье.