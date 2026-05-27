Полузащитник «Акрона» Пестряков пропустит сбор молодежной сборной России

Пестряков пропустит сбор молодежной сборной России из‑за травмы

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков пропустит сбор молодежной сборной России из‑за повреждения, сообщает пресс‑служба национальной команды.

Пестряков получил травму в расположении клуба. Вместо 19‑летнего хавбека на сбор в Турции вызван полузащитник екатеринбургского «Урала» Никита Морозов.

Пестряков в сезоне‑2025/26 провел 32 матча за «Акрон», забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Команда Ивана Шабарова проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Ирака (игроки до 23 лет). Встречи состоятся 5 и 9 июня в Анталье.

