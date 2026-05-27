Матч России и Египта перенесен

Товарищеский матч сборной России с командой Египта перенесли на другой стадион, передает РИА Новости.

Изначально игру планировали провести на стадионе «Миср» в Каире, максимальная вместимость которого составляет 93 940 зрителей. Однако затем площадку заменили на Каирский международный стадион, который вмещает 75 000 болельщиков. Ранее в СМИ появилась информация, что ожидается около 50 тысяч зрителей.

Встреча между сборными состоится 28 мая в Каире. Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.