Вратарь шотландского «Селтика» объявил о завершении карьеры

Голкипер шотландского «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель сообщил о завершении карьеры.

«Я консультировался с несколькими хирургами и специалистами по поводу своего плеча, и они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение в элитный футбол. Я много думал, но считаю, что сейчас самое подходящее время [завершить карьеру]», — приводит слова Шмейхеля журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на TV2.

39-летний Каспер Шмейхель стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. С «Селтиком» голкипер выигрывал чемпионат Шотландии в сезоне-2024/2025. В составе сборной Дании он стал бронзовым призёром Евро-2020.