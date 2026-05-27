Олимпийский чемпион назвал главный футбольный клуб России

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по фигурному катанию Максим Траньков назвал главный футбольный клуб России. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист сделал выбор в пользу петербургского «Зенита», за который он болеет.

«Конечно, найдутся фанаты других клубов, которые со мной не согласятся, но мне, как фанату, хочется думать именно так», — заявил Траньков.

Чемпион ОИ также назвал Санкт-Петербург футбольной столицей России.

«Это большой город, где 90 процентов жителей болеют за "Зенит". В Питере всегда масштабный праздник, когда клуб что-то выигрывает», — отметил Траньков.

17 мая «Зенит» в 11-й раз в истории выиграл чемпионат России. Сине-бело-голубые стали единоличными лидерами по этому показателю, обойдя московский «Спартак», в активе которого 10 титулов.