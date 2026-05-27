Карпин ответил, может ли Осипенко заиграть в «Интере»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на мнение защитника «Зенита» Игоря Дивеева о том, что Максим Осипенко не затерялся бы в миланском «Интере».

— Дивеев сказал, что Осипенко мог бы играть в «Интере» не хуже Ачерби. Разделяете такое мнение?

— Мог ли играть Осипенко в «Интере»? Наверное, да. А может, и нет. Вот на бумаге Захарян же может играть в «Реале Сосьедад»?

— Может.

— Ну вот. Но почему-то не играет. Поэтому говорить в таком ключе смысла нет. То же самое можно сказать почти про любого игрока, но это всё вилами по воде писано, — сказал Карпин в интервью корреспонденту «Совспорта» Михаилу Можаровскому.

Напомним, в апреле 2026 года защитник «Зенита» Игорь Дивеев в интервью заявил, что Максим Осипенко смог бы заменить Франческо Ачерби в «Интере», и картина глобально не поменяется. Максим Осипенко — центральный защитник «Динамо» и сборной России.

Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года, однако за три сезона отметился лишь четырьмя результативными действиями в Ла Лиге.