Винисиус объяснил, как преодолел критику

Винисиус о критике: «Когда я перешел в «Реал», все говорили, что я не буду играть, что ни разу не забью. Я это преодолел – сейчас президент и болельщики обожают меня»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высказался о том, как преодолел критику после перехода в мадридский клуб.

«Когда я перешел в «Реал», все говорили, что я не буду играть, что я не забью ни одного гола, что я не буду выигрывать, но в итоге я преодолел всю критику. Говорили, что я дорогой, потому что я стоил 45 миллионов, но в итоге я обошелся клубу дешево, учитывая все, чего я достиг. Президент и болельщики обожают меня», – сказал Винисиус в интервью Caze TV.
