Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста в истории армейцев.

«Всё-таки я назову Всеволода Боброва. Потому что в то время очень тяжело было: и футбол, и хоккей, люди занимались чем угодно, главное, чтобы быть в спорте. Поэтому для меня он», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в телеграм-канале Мир Российской Премьер-Лиги.

Экс-нападающий Всеволод Бобров выступал за ЦСКА (на тот момент — ЦДКА) с 1945 по 1950 год. После завершения профессиональной карьеры он дважды возглавлял армейцев в статусе тренера: с 1967 по 1969 год и с 1977-го по 1978-й. На счету Боброва четыре матча за сборную СССР.