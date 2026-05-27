Нападающие топ-клубов АПЛ готовы к матчу со сборной России

Пресс-служба Египетской футбольной ассоциации предоставила информацию о возможном участии форвардов Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Омара Мармуша из «Манчестер Сити» в BetBoom товарищеской встрече сборной Египта с национальной командой России.

«Мохамед и Омар уже находятся на сборе команды в рамках подготовки к чемпионату мира. Они полностью готовы физически, а их участие в поединке со сборной России будет зависеть от решения главного тренера Хусама Хассана», — цитирует слова представителя ассоциации «РИА Новости».

Матч между Египтом и Россией пройдёт 28 мая в Каире. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени. Главным арбитром будет Хелу Бен Брам из Алжира.

Ранее стало известно, что 33-летний Мохаммед Салах покинет «Ливерпуль» летом, став свободным агентом. Согласно информации от инсайдеров, футболист может продолжить свою карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср».