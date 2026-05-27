Сборная Англии будет тренироваться под защитой от БПЛА

Сборная Англии по футболу во время чемпионата мира будет проводить тренировки под защитой системы подавления БПЛА во избежание шпионажа. Об этом сообщает портал GB News.

По информации источника, во время тренировок будут действовать так называемые беспилотники-охотники, которые будут способны перехватывать БПЛА и обезвреживать их. Сотрудники полиции будут оснащены средствами подавления БПЛА. Портал отмечает, что меры принимаются на фоне обеспокоенности по поводу слежки и попыток срыва мероприятий.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Англии сыграет против команд Хорватии, Ганы и Панамы на групповом этапе. База англичан будет располагаться в Канзас-Сити.