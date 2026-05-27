ФК "Торпедо" объявил о назначении главного тренера

Александр Сторожук назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два года.

Ранее ТАСС сообщал, что Олег Кононов покинул пост главного тренера "Торпедо".

Сторожуку 44 года. С 2023 года он был главным тренером тульского "Арсенала". Ранее специалист возглавлял "Краснодар", "Афипс" из Краснодарского края и грозненский "Ахмат".

По итогам чемпионата Лиги Пари (Первой лиги) "Торпедо" заняло 9-е место.