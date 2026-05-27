Глава РПЛ назвал лучшего футболиста сезона

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ сезона-2025/2026.

"Лучший футболист прошедшего сезона — Джон Кордоба. Для меня в этом вопросе даже не может быть иного выбора. Джону сейчас нет никаких альтернатив. По моему мнению, он очевидный MVP сезона", - сказал Алаев Sport24.

В чемпионате Российской Премьер-Лиги колумбийский форвард "Краснодара" записал на свой счёт 17 забитых мячей и шесть голевых передач. Ещё пять раз нападающий отличился в матчах Кубка страны, добавив к этому четыре ассиста.