Винисиус ответил, будет ли продлевать контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что пока не планирует продлевать контракт с клубом.

В нынешнем сезоне 25‑летний нападающий провел 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 голами. Нынешнее соглашение бразильца истекает летом 2027 года.

— Я не тороплюсь продлевать контракт. Поэтому до 2027 года нам предстоит многое обсудить с «Реалом», и «Реалу» тоже есть что обсудить с нами. Президент доверяет мне, я доверяю ему. Мне остается только ждать и наслаждаться каждым днем, каждым мгновением в лучшем клубе мира. Я хочу остаться здесь на всю жизнь, но пока не спешу продлевать контракт, — цитирует бразильца Mundo Deportivo.

«Реал» в сезоне‑2025/26 чемпионата Испании занял второе место с отставанием в восемь очков от «Барселоны».