Карпин высказался о драках на тренировках

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился своим мнением по поводу драк на тренировках. Он считает, что это стандартное явление для футбола.

— Наверняка видели новости про драку Вальверде и Тчуамени. За вашу тренерскую карьеру бывали случаи, когда одноклубники на тренировке дрались или были максимально близки к этому?

— Конечно. И были близки, и дрались.

— Ваша реакция?

— Ситуации все разные. И причины разные. Нельзя грести под одну гребёнку. Надо разбираться — из-за чего. Случается ли такое на тренировках? Да, бывает.

— То есть вас эта новость не удивила?

— Нет. Ничего страшного, ничего сверхъестественного. Бывает. Такие стычки каждый год происходят.

— Даже в командах с хорошей атмосферой в раздевалке?

— Да. В «Ростове» такие стычки происходили. А там была семейная обстановка — и внутри, и вокруг команды. Но стычки на тренировках всё равно случались. И у меня как у игрока такое было. И в «Сельте», и в «Сосьедаде», и в «Спартаке».

— Прямо до рукоприкладства доходило?

— Где-то и до рукоприкладства. Где-то потолкались, попихались, быстро разняли — и всё. Это было, есть и будет. Это нормально. То есть, конечно, это ненормально, но ничего страшного тут нет. Футболисты на тренировках заводятся, — цитирует Карпина «Советский спорт».